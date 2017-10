OPEN KAART | Culinaire places to be

In Londen vind ik het altijd fijn dat hotelbars en -restaurants vol zitten met locals. Londenaars leven in hun hotels: ze gaan er voor high tea, voor het zwembad of gewoon om er gezien te worden. In Brussel kan ik me amper hotelbars voor de geest halen die echt bruisen van het leven, al worden er overal inspanningen gedaan - met vrijdagse jazz en zondagse brunch - om ook niet-gasten aan te trekken. The Jam Hotel is daar wonderlijk snel in geslaagd. Het hotel opende in juni en zowel het restaurant als de bars - er zijn er twee: een grote lange toog op het gelijkvloers en een intimistische rooftop bar op het zevende - lopen goed vol; en niet alleen met gasten, ik kom er haast elke keer iemand tegen die ik ken.