Open kaart

Goeienavond, deze cracker met zeezout en dukkah-kruiden heb ik voor u gemaakt." Ik kijk op, zie nog een bordje met ibericoham staan en raak verstrikt in de gastvrije ogen van Nicole Schellekens. Toch was Nicole vóór Rosch nooit eerder gastvrouw. Een tijd geleden werkte ze nog als patissier in de keuken van Peter Goossens waar ook chef Glen Rosch aan de slag was. Je weet hoe dat gaat: op het ene kookpunt volgt het andere... Intussen runnen Nicole en Glen hun eigen zaak, voor twintig gasten in Hasselt-West. Ze kozen voor een pand met een loungy entree, een open keuken/bar met daarachter een knus ingerichte zaal en een terras dat uitgeeft op hun kruidentuin en kippenhok. Tussen de lampionnen voel ik de Limburgse gezelligheid al opborrelen.