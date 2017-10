Opbrengst boek Hugo Broos gaat naar goed doel

In Brugge stelde trainer Hugo Broos (65) gisteren Altijd weer winnen voor, zijn biografie waarin hij onder meer over zijn successen als speler en trainer vertelt. Broos kreeg het eerste exemplaar van zijn boek uit handen van Paul Van Himst. Ook andere prominenten uit het voetbal zoals Frankie Vercauteren, Franky Van der Elst, Gille Van Binst, Jean-Marie Pfaff, Henk Houwaart, Willy Wellens, Gert Verheyen en Michel D'Hooghe waren erbij. Voor hen had Broos nog een mooie primeur in petto: hij schenkt de inkomsten van de verkoop integraal aan het goede doel, met name aan Casa Hogar in Toluca. Dat ontfermt zich over wees- en straatkinderen in Mexico.