Op zoek naar perfectie

Sarah Vandeursen (34), zangeres bij Kenji Minogue en professioneel idioot op tv, houdt niet van te veel gedoe 's ochtends.

Ik eis geen perfectie in mijn leven, behalve voor mijn geroosterd brood. Best wel veel stress, zo vroeg in de ochtend. Eigenlijk begin ik er beter al helemaal niet aan." Sarah Vandeursen is niet zo'n fan van ontbijt. Enkel in het weekend dat dochter Marilou (4) er is, gaan ze uitgebreid naar de bakker. Alleen ontbijten vindt Sarah maar vreemd, zelfs een beetje triest. Dan biedt enkel een heerlijk geroosterde boterham soelaas, maar daar kruipt toch zoveel werk in. "Op welke stand zet je het toestel? Zeker op twee, want het is vree ambetant als het brood niet krokant genoeg is.