Op weg naar Europa: 173 terroristen

In mei verspreidde Interpol een lijst van 173 personen onder de veiligheidsdiensten van al zijn lidstaten: terroristen die de Islamitische Staat klaargestoomd heeft voor zelfmoordaanslagen. De informatie steunt op documenten die de terreurgroep in Mosoel heeft achtergelaten toen ze daar verdreven werd. Gevreesd wordt dat de nederlaag in de Iraakse stad ertoe zal leiden dat die zelfmoordterroristen voor vergeldingsacties naar Europa worden gestuurd. Het Laatste Nieuws kon de lijst bemachtigen en schrijft dat de documenten redelijk recent zijn: van elke terrorist staat vermeld wanneer hij toetrad tot IS, de laatste datum is 9 oktober 2016.