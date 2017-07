Op jacht naar oude glorie

AC Milan is al jaren in verval en daar moet snel verandering in komen, vinden de nieuwe Chinese eigenaren. De Italiaanse traditieclub stort zich daarom vol op de transfermarkt. Totale uitgaven tot dusver: 210 miljoen euro. Een trofee is komend seizoen een must.

In de jaren 90 en 2000 reeg de Italiaanse grootmacht de Champions League-bekers nog aaneen. Maar de voorbije seizoenen voelde het beton van San Siro plots veel killer aan. Achtste, tiende, zevende en zesde: dat zijn de povere eindrangschikkingen van de club in de Serie A. Ondertussen zagen de trotse Milanezen hoe ze in Turijn en Napels hoogdagen beleefden. Maar de rossoneri zijn nu vastbesloten om hun plek aan de top terug te veroveren. Sinds het openen van de transferzomer haalde geen enkele club zo fors uit als AC Milan.