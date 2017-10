Op jacht naar Belgische IS'ers in het Midden-Oosten

Sammy Mahdi is politicoloog en nationaal voorzitter van Jong CD&V. Zijn wisselcolumn met Derk Jan Eppink verschijnt wekelijks.

IS-hoofdstad Raqqa is gevallen, maar de hemel is verre van opgeklaard. Een deel van de IS-strijders wordt gevangengehouden in kampen en hen wacht wellicht de doodstraf. Ook Belgische IS-strijders en familieleden die momenteel worden vastgehouden in kampen, zullen berecht worden voor een Iraakse rechtbank. Geen enkele Europese leider staat te springen om gevangen terroristen en hun gezin te repatriëren. In West-Europa beschouwen we de doodstraf dan wel als een barbaarse straf, rouwig zijn we niet echt om de Iraakse methodiek. Een ander deel van de Belgische IS-strijders vecht voort, waardoor verschillende West-Europese landen een dubbele strijd voeren. Een tegen IS en een specifiek tegen de eigen IS'ers in het Midden-Oosten.