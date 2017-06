Op Glastonbury is Jeremy Corbyn grootste ster

Ed Sheeran, Foo Fighters, The xx en Radiohead speelden het voorbije weekend op Glastonbury, het Rock Werchter van het Verenigd Koninkrijk. En toch werd Labour-leider Jeremy Corbyn dé ster van het weekend. 'Ooooh Je-re-my Coooooor-byn', weerklonk het dit weekend honderden keren, op de tonen van The White Stripes' 'Seven Nation Army'. Tientallen festivalgangers droegen Corbyn-shirts en brachten bordjes en spandoeken mee als eerbetoon aan de Labour-voorman. Zijn aanwezigheid leek voor velen hét evenement van de dag. De man betrad in ware rockster-stijl het podium, net voor hiphopsensatie Run the Jewels. Partijleiders spreken wel vaker een grote groep mensen toe. Maar een mensenzee van die omvang, op Glastonbury, dat is nog iets anders. Jeremy Corbyn, toch enigzins onder de indruk, greep de kans met beide handen.