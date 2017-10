Op de fles

Rood met bubbels

CO2 of koolzuurgas bedreigt de planeet, maar ondertussen drinken we het met volle teugen. Is het niet vreemd dat wat ons zo afschrikt, gewoon ingesloten zit in wat we zo graag drinken: bubbels? Koolzuurgas zit natuurlijk ook in frisdrank. Men mag het evenwel niet op één hoopje gooien met CO (koolstofmonoxide) dat uit oude kachels komt, want die stof is giftig. In de wijnbouw is CO2 een natuurlijk nevenproduct van het fermentatieproces. Men heeft gemerkt dat het gas niet alleen bubbels creëert, maar ook beschermt tegen oxidatie van de wijn. Vandaar dat we champagneflessen rechtop kunnen bewaren. Het heeft sommige wijnbouwers op een idee gebracht: wijn met CO2 erin heeft minder sulfiet nodig, het chemische middel bij uitstek tegen oxidatie.