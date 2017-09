Op de fles

Er is prosecco en prosecco

Geen orkanen in de buurt, toch lijkt prosecco in het oog van de storm te liggen. Neem nu het artikel van The Guardian, 'Uw tanden en nog zeven andere redenen om prosecco te mijden.' Eerder publiceerde De Morgen al een reportage over Noord-Italianen die klagen over de productiewoede van de proseccoboeren. Alles moet er wijken voor wijnstokken. De auteur van het artikel in The Guardian wist het van zijn tandarts: de combinatie suiker-zuur is barslecht voor de tanden. Het is correct dat de gemiddelde fles prosecco meer suiker bevat dan cava of champagne. En zuren zijn typisch voor alle schuimwijnen, omdat de druiven lichtjes onrijp geoogst worden. Maar die zuren zijn natuurlijk en met die suiker (12 à 17 gram per liter voor Extra Dry) valt het in feite reuze mee.