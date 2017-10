Oostenrijk lusten we wel

Duitse riesling lusten we in Vlaanderen nauwelijks. Het event Riesling Weeks werd na enkele jaren van verdeeld succes opgedoekt in Vlaanderen, terwijl het in Nederland wel heel goed werkt. Verwonderlijk, want de verkoop van witte wijn gaat in stijgende lijn in Vlaanderen. Daar profiteert onder meer de Oostenrijkse wijn van. De Vlaming houdt dus blijkbaar wel van grüner veltliner, de belangrijkste witte wijn van Oostenrijk. Het is een doorgaans verfrissende wijn met een minder overweldigend aromatisch karakter dan de riesling. Het was Jancis Robinson, wijncolumniste van The Financial Times, die schreef dat grüner veltliner het potentieel had om de beste wijn ter wereld te worden, beter dan de meursaults en montrachets van deze wereld. Dat gebeurde na een blinde degustatie waarbij grüner veltliner naast de beste chardonnays uit Bourgogne werden geproefd.