Oostende zingt en danst, ondanks nederlaag

De supporters van KVO maakten eindelijk mee wat voor die van Club Brugge, Anderlecht of AA Gent jaarlijkse kost is: een binnenstad voor één middag met luide stem regeren. Ook de spelers waanden zich Europese vedetten in het Stade Vélodrome. En tot slot Marc Coucke en zijn gevolg. Hun hoogtepunt was het vipdiner aan de vooravond van de wedstrijd. Op de tonen van Franse chansons zong Coucke tot de late uurtjes, met een uitgelaten Patrick Orlans aan zijn zijde. Zelfs sportief directeur Luc Devroe deed zijn stinkende best op de dansvloer. Gisteravond werd Couckes naam een uur voor de match luidkeels gescandeerd door de duizend meegereisde fans toen hij het uitvak ging groeten.