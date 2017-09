Ook Varane tekent nieuw contract bij Real

De Franse verdediger Raphaël Varane heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Real Madrid. Hij ligt nu tot medio 2022 vast. De 24-jarige Varane, geboren in Rijsel, brak in het seizoen 2010-2011 door bij Lens. Nauwelijks een seizoen later volgde de overstap naar Madrid, waar hij 196 officiële wedstrijden speelde. In zes seizoenen bij Real won Varane drie keer de Champions League (2014, 2016, 2017), twee titels (2012, 2017) en één Copa del Rey (2014). Varane telt ook al 37 caps voor Les Bleus. De Koninklijke verlengde de afgelopen weken ook de contracten van Isco, Marcelo en Benzema.