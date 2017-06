Ook hier koepel voor onderwijs en kinderzorg?

In de 35 landen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, gaat gemiddeld één op de drie kinderen naar de opvang. In ons land is dat de helft. Zeven op de tien OESO-kleuters gaan naar school. België scoort hoog, met 95 procent, net als Frankrijk en Spanje. In Australië, Turkije, Zwitserland en Griekenland gaan minder dan twee op de tien kleuters naar de klas. Nochtans zijn precies die allereerste schooljaren van groot belang, benadrukt de OESO in haar rapport Starting Strong 2017.