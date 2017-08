Ook een blaffende hond durft weleens te bijten

Gisterenochtend voerde Trump de woordenstrijd met Kim weer een stukje verder op. In alle vroegte twitterde hij: "De militaire oplossingen liggen klaar, vast en zeker." Zoiets is gevaarlijk, want oorlogsretoriek is niet gratis. Senator John McCain waarschuwt Trump geen dreigementen te uiten die hij niet kan waarmaken. Negeert de tegenpartij die waarschuwingen en je doet uiteindelijk niets, dan lijk je zwak. Het overkwam Obama toen hij het Syrische regime ongestraft een door hem getrokken Rode Lijn liet overschrijden.