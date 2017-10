Duitsland en Engeland mogen naar het WK in Rusland. Die Mannschaft haalde het met de vingers in de neus in Noord-Ierland. Na een minuut knalde Rudy onhoudbaar binnen in het dak van het doel. Ook Wagner en Kimmich scoorden. De 1-3 van Magennis deed er niet toe. Een mak Engeland had genoeg aan een 1-0 tegen Slovenië. Kane scoorde pas in blessuretijd. Schotland won tegen Slowakije met 1-0 en komt op de tweede plaats.