Ook deze terreurleiders werden jarenlang opgejaagd

Abu Musab al-Zarqawi, de leider van Al Qaida in Irak, vergaderde in 2006 in een safehouse bij Baquba. Een Amerikaanse F-16 wierp prompt twee bommen op het pand. Saddam Hoessein werd opgejaagd door duizenden VS-soldaten. De Iraakse dictator werd uiteindelijk in 2003 gevonden in een gat in de grond bij zijn geboorteplaats Tikrit. Osama bin Laden werd in 2009 in zijn Pakistaanse villa gevonden. De CIA had zijn persoonlijke koerier gevolgd. De leider van Al Qaida werd daarop door VS-commando's doodgeschoten. Mullah Omar werd sinds 2001 niet meer gezien. In 2015 bleek dat de talibanleider twee jaar eerder aan een ziekte was gestorven. De taliban hadden dat de hele tijd stilgehouden.