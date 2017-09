Ook bij Twitter en Google kon racistische reclame

Na de ontdekking dat Facebook gerichte reclame aan antisemieten toeliet, zijn gelijkaardige zaken opgevallen in de reclameplatformen van Google en Twitter. Zo kon bij Google reclame gericht worden op frasen zoals "zionists control the world" ('zionisten controleren de wereld'), aldus de Amerikaanse website Buzzfeed. Bij Twitter waren dan weer reclamecampagnes mogelijk op basis van scheldwoorden gericht tegen zwarten en Mexicanen, zo schreef The Daily Beast. Google en Twitter reageerden snel en blokkeerden dergelijke praktijken. Twitter sprak van een softewarefout, waardoor de eigenlijk geblokkeerde begrippen in de lijst opdoken. Vorige week had de Amerikaanse website ProPublica gemeld dat adverteerders op Facebook reclame konden richten aan antisemieten. Voor het verkopen van nazimemorabilia of het promoten van rechtsradicale acties konden adverteerders de doelgroep "jodenhaters" uitkiezen.