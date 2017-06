Ook basketliga installeert reviewcommissie

De basketballiga zat verveeld met de ontknoping van titelfinale 3 tussen Oostende en Brussels. Vooral de zware charge van Gillet werd fel besproken. "Naar analogie met het voetbal installeren we volgend seizoen een reviewcommissie die tv-beelden kan gebruiken om een bepaalde speler of actie te sanctioneren", zegt Wim Van De Keere, manager van de liga. "Ook als speler of actie al gesanctioneerd werd door de spelleiding, zoals in het geval van Gillet." Oostende mag overigens nog een boete verwachten omdat het publiek in die eindfase projectielen op de parketvloer gooide.