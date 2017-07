Ooglidcorrectie populairste ingreep in België

Vorig jaar werden er in België bijna 200.000 esthetische ingrepen uitgevoerd. Dat komt neer op 770 ingrepen per werkdag. Dat blijkt uit cijfers van de internationale beroepsvereniging van plastische chirurgen (ISAPS) waarover De Standaard bericht. In 2016 werden er in België 195.665 ingrepen uitgevoerd. Plastische chirurgen opperen dat dergelijke ingrepen "een normale zaak zijn geworden". In verhouding met het aantal inwoners staat België in de top drie van de 24 deelnemende landen. Een op de acht patiënten zou uit het buitenland komen. De ooglidcorrectie blijkt de populairste ingreep. Vorig jaar gebeurden er meer dan 18.000 in ons land. Psychologen waarschuwen wel dat we niet mogen afglijden naar een opereren om te opereren.