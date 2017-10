Onze coming out accepteren? Onze coming out moet overbodig worden

De Cock

ijs de regenboogvlaggen, want het is vandaag Coming Out Day. Een mooie gelegenheid om lgbtq-geaardheid verder bespreekbaar te maken. Zo bespreekbaar dat het op een dag niet meer besproken moet worden. Alleen... is dat wel wat we met zo'n Coming Out Day bereiken? Ik heb zelf geen noemenswaardige coming out gehad. Ik was 16 en worstelde met een vurige verliefdheid op mijn beste vriend, aan wie ik mijn gevoelens uiteindelijk heb opgebiecht. De liefde was niet wederzijds, en toch zijn we vandaag nog steeds de beste vrienden. Die biecht staat in mijn geheugen gegrift, meer omwille van de hartenpijn dan om mijn geaardheid. Ik heb die eigenlijk vrij snel als een fait divers ervaren. Dat komt omdat er in mijn familie al een homoseksuele oom was, en ik dus ben opgevoed in een wereld waarin daar niet om gemaald werd.