Ontsnapt aan de taal

Poëzie. De Vlaamse dichter Mark Insingel is 82. Zijn poëzie werd nu - niets te vroeg - verzameld in de prachtige uitgave het doel is wit. Insingels gedichten klinken en ogen fris en eigentijds. Omdat ze naar de essentie puren. Dat hebben we vandaag nodig.

Mark Insingel publiceerde eerst enkele bundels met eerder traditionele beeldspraak. Hij deed dat twee bundels lang trouwens nog onder zijn echte naam, Mark Donckers. Pas vanaf zijn vijfde bundel, Perpetuum mobile (1969), begon hij specifiek aandacht te besteden aan de vorm, om zich van de persoonlijke expressie los te maken. Hier merken we onder andere de invloed van de Duitse avant-gardistische dichter Helmut Heissenbüttel. Insingel bleef zich met zijn manier van schrijven in de jaren 70 en later tegen het heersende poëzieklimaat afzetten.