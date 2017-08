Onopvallende jongens, op zoek naar een doel

1 Ripoll: 2015 - juni 2017

Smalle straatjes, de Pyreneeën en het 9de-eeuwse klooster dat over de stad waakt: als toerist kun je heerlijk dwalen door Ripoll, een Catalaans stadje met tienduizend inwoners, niet ver van de grens met Frankrijk. Maar Abdelbaki Es Satty wil niet slenteren, hij zoekt werk. Daarom klopt hij in 2015 aan bij de Annour-moskee in de stad. De in Marokko geboren veertiger wil graag als imam aan de slag bij een van de twee islamitische gebedshuizen in Ripoll.