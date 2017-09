Onervaren Frutos neemt tijdelijk over

Om 10.39 uur klikte perschef David Steegen op de knop 'verstuur'. Seconden later belandde de melding in onze mailbox dat RSC Anderlecht en trainer René Weiler afscheid hadden genomen van elkaar. Een beslissing die de directie liever vermeden had, maar Weiler was niet meer op andere gedachten te brengen. Zaterdagavond op KV Kortrijk al was Weiler fel geschrokken door de manier waarop de fans hem aangepakt hadden. Ze vroegen openlijk om zijn ontslag. Nog erger vond de Zwitser het dat supporters hem tijdens een wandeling met zijn vrouw verbaal belaagden. Weiler maakte zich vanaf dan ernstige zorgen over de veiligheid van zijn gezin, waarna hij preses Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck inlichtte over zijn plannen.