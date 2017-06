Ondertussen bij Brasserie Lipp

Er bestaat ongetwijfeld een Chinees spreekwoord dat zegt dat als het in je eigen dorp te hard stinkt, je zo snel mogelijk naar een ander dorp moet verhuizen. En dat heb ik dan ook maar even gedaan, een donderdag of twee geleden. Ook al omdat ik uitgenodigd was voor een rondetafelgesprek omtrent Brussel, in het hartje van Parijs. En hoewel ik daar op voorhand bang voor was, viel dat allemaal bijzonder mee. Behalve dat die tafel niet rond was, maar rechthoekig, en ik me in het gezelschap van echt verstandige mensen altijd als de spreekwoordelijke hond in het welbekende kegelspel voel. Het aardig gevulde bioscoopzaaltje waar het evenement plaatsvond, zat vol welwillende mensen. Parijzenaars voor een groot deel, schatte ik, aan hun tongval te horen.