Onderschat nooit een rolmodel

Dat hij het in het middelbaar niet altijd makkelijk had, vertelt Hichem. Zijn afkomst speelde hem parten. "Telkens Marokkaanse jongeren of de islam in de aandacht kwamen, was dat in negatieve zin. Ik had het daar heel moeilijk mee. Er was niemand om naar op te kijken." Dat veranderde toen choreograaf en schrijver Ish Aït Hamou plots op tv en in kranten en tijdschriften verscheen. "Eindelijk had ik een rolmodel gevonden. Iemand om me aan op te trekken." Voor Hichem ging het daarna beter, maar nu nog ziet hij veel jongeren die met hun afkomst en hun toekomstperspectieven worstelen.