onder vrienden

Uitnodiging

"We begrijpen het niet", richtte Terzake-journalist Pieterjan De Smedt zich in een open brief tot Waals minister-president Paul Magnette (PS). Die sloeg deze week een uitnodiging van het VRT-programma af, terwijl hij wel zijn verhaal bij de buren van RTBF ging doen. Het is intussen al vijf jaar geleden dat Magnette nog bij Terzake te gast was. "Wat helpt zwijgen?", vroeg De Smedt zich af, waarna hij de socialist nog eens uitdrukkelijk uitnodigde.