Onbeperkt betaald verlof? Het kan

"Meer autonomie. Een hogere productiviteit. Minder kans op burn-out. Geen getel meer hoeveel verlofdagen er nog overblijven. En uiteindelijk: meer arbeidsvreugde." Christophe Morbee, manager van Besox in Knokke, weet waarom hij al twee jaar met het idee rondloopt om onbeperkt betaald verlof in te voeren. Daarmee schrapt hij het anciënniteitsverlof van het personeel en legt hij de duur van het verlof volledig in handen van zijn 34 werknemers. Gemiddeld nemen die nu 25 vakantiedagen op, vanaf 1 januari 2018 mogen dat er meer zijn.