Onbekend? Kom in de media voor de verkiezing

Een politicus die niet zo bekend is, heeft weinig baat bij een campagne waar zijn persoonlijkheid wordt uitgespeeld. Dat is een van de conclusies van Patrick van Erkel in zijn doctoraatsonderzoek aan de UAntwerpen. De achtergrond is ook belangrijk, zo blijkt. Van Erkel is van mening dat voorkeurstemmen belangrijker maken de representativiteit kan vergroten. Tot slot spelen ook politieke ervaring en media-aanwezigheid een rol. Wil de minder belangrijke kandidaat effect hebben, dan moet hij vooral net voor de stembusslag in beeld komen.