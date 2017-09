Onbekend DNA gevonden op Antarctica

In grotten op Antarctica hebben Australische wetenschappers DNA-sporen van mossen, algen en kleine diersoorten gevonden, maar ook van nog onbekende organismen. De grotten liggen rond de vulkaan Erebus, waarvan de warme stoom holtes in het ijs heeft gecreëerd. In die grotten kan het tot 25 graden Celcius worden. Het gros van het aangetroffen DNA lijkt op dat van planten en dieren die bekend zijn op Antarctica, maar niet alle sequenties konden geïdentificeerd worden. Onderzoek moet nu uitwijzen waar het DNA vandaan komt, en of de planten of dieren waarvan het afkomstig is nog bestaan. "Als ze nog leven, dan opent dat een deur naar een spannende, nieuwe wereld", zei professor Laurie Connell van de universiteit van Maine in de VS. Op Antarctica zijn verschillende vulkanen actief, waardoor verwacht wordt dat er op het continent nog veel grotten te vinden zijn.