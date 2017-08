Omstreden beelden

►Ruiterstandbeeld Leopold II (1931) in Oostende (foto), is regelmatig doelwit van bekladding. In 2004 werd een hand afgezaagd uit de Afrikaanse beeldengroep onder Leopold II. De hand werd niet gerestaureerd. De actie verwees naar de afgehakte handen van Congolese kinderen. Deze werden tijdens het bewind van Leopold II afgehakt als het opgehaalde rubber niet voldeed aan de verwachtingen. ►Buste van Leopold II (1955) in Gent, regelmatig doelwit van bekladding. Heeft sinds enkele maanden een excuusbord. ►Monument der pioniers (1949) in Geraardsbergen, beter bekend als Den Olifant (foto). Het distantieert zich sinds begin dit jaar, met een infobordje van Belgische wandaden in Congo. ►Pater De Deken (1904) in Wilrijk, de pater steunt met zijn voet op de rug van een Afrikaan. Actievoerders pleiten al jaren voor verhuizing richting een museum.