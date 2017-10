Omgekeerd seksisme, kan dat?

Het Nederlandse kostuummerk Suitsupply, al meermaals op de vingers getikt wegens seksistische reclame, draait de rollen om. In de campagne voor bijmerk Suistudio dragen dit keer de vrouwen de broek. Op een van de beelden zet een zwarte mannequin haar hak op de edele delen van een weerloos model. Op een andere foto kijkt een vrouw recht in de lens, terwijl ze haar hand legt op een mannelijke blote bips. De boodschap: "We zijn gespecialiseerd in kostuums, maar kleden geen mannen." CEO Fokke de Junge noemt de mannen in de campagne 'speelgoed voor de vrouwen'. Grappig, sexy of seksistisch? Feit is dat zowel in 2010 als 2016 Suitsupply de wind van voren kreeg door een campagne waarin mannen in pak over bijna naakte borsten en billen dansten.