olifantenvel

Met haar hoge hakken in de hand en op flipflops komt Astrid Coppens aangeschuifeld over het Zaha Hadidplein, waar het Havenhuis gracieus boven uittorent. "Sorry, ik heb mijn kleine teen gebroken", excuseert ze zich. Het mag dan een pijnlijke zaak zijn, gebrek aan professionaliteit kan je Astrid Coppens niet verwijten. Van zodra de fotografe haar toestel tevoorschijn tovert, wurmt Astrid zich in haar stiletto's. De opnames voor Verborgen Verlangen - haar eerste filmrol- zitten er net op, maar stilzitten is niet aan de tv-personality besteed. Is het niet de boven haar hoofd hangende rechtszaak die haar aandacht opeist, dan wel haar Astrid Black Label-collectie, waarvoor ze de designs zelf bedenkt.