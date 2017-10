Een oud volkscafé in het landelijke Oedelem werd omgeturnd tot hippe bistrobar: dat is het verhaal van Robette's. Of het ook een smakelijk verhaal is, gingen we aan den lijve ondervinden.

De naam Robette's is een eerbetoon aan Robert en Mariette, die hier in 1955 café Den Hoorn openden en er decennia bleven. We bezoeken Robette's op een warme dag en eten op het stemmige terrasje. De olijfboompjes, het houten meubilair en de sfeerverlichting maken het gezellig. Opmerkelijk is de hartelijke ontvangst en bediening. Mijn metgezel kwam hier al twee keer en de uitbaters begroeten hem als een vriend des huizes.

Bij een verfrissende Tanqueraygin bladeren we in het menu. Aan voor- en hoofdgerechten doen ze hier niet, wel aan een tiental steeds wisselende gerechtjes die bedoeld zijn om met z'n tweeën te delen.