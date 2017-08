Ode aan de Vlaamse haag

Er bestaat geen plek ter wereld waar hagen meer tuinen en terrassen afschermen van de buitenwereld dan in Vlaanderen. Vraag dat maar aan fotograaf Herman van den Boom, die deze Vlaamse muren een gepast eresaluut gaf. Achter onze groene liguster of rode beukenhaag voelen we ons veilig. Vooral in de zomer, want steeds meer Vlamingen planten inheemse bladverliezende struiken als haag. Die zijn beter aangepast aan onze bodem en ons klimaat, volgen het ritme van de seizoenen en ook onze wilde dieren hebben er genot van. In een wereld waar privacy met de dag schaarser wordt, worden de groene muren wel steeds hoger, steeds dikker. De fantasie over wat er binnen die versterkte vesting van takken en bladeren gebeurt, groeit mee.