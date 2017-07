Obamacare overleeft maar in onhoudbare vorm

Republikeinse senatoren hebben zich flink in de voet geschoten. Ze beloofden de ziekteverzekering Obamacare te vervangen door iets 'beters'. Ze zijn hopeloos verdeeld over een alternatief. Democraten verdedigen het zinkende Obamacare. Washington D.C. is gepolariseerd. Miljoenen burgers vragen zich af wat er gaat gebeuren. De Amerikaanse gezondheidssector kost veel, maar liefst 17,2 procent van het bruto binnenlands product. In Belgie kost de sector 10 procent van het bbp. In Amerika zijn medicijnen extreem duur en betalen medici en ziekenhuizen enorme premies om zich te verzekeren tegen beroepsfouten. De meeste Amerikanen (55 procent) zijn verzekerd via hun werkgever. De federale overheid helpt bij het verzekeren.