Nu ook in het bordeel: poppen van plezier

Silicone sekspoppen zijn ook in Europa in opmars

Sekswerkers krijgen er een concurrent bij in bordelen: de sekspop. Dat hoeft volgens klinisch seksuoloog Chloé De Bie niet te verbazen. 'We aanvaarden een vibrator of porno, waarom dan geen sekspop?'

Wie in Dortmund het 'Bordoll' binnenloopt, mag de keuze maken tussen elf meisjes van plezier. Anna, Sabrina, Nicole, Jenny, Lisa, Naomi, Linda, Elena, Yuki, Jessica en Coco, allen met een eigen specialiteit, huidskleur en haardos. Alleen, ze zijn niet van vlees en bloed, wel van silicone. En dat is een groot succes, want de sekspoppen zijn soms al een tijd op voorhand volgeboekt. Het concept komt overgewaaid vanuit Azië. In Japan zijn sekspoppen al langer ingeburgerd, zowel bij bordelen als bij de particulier. In Europa kunnen nieuwsgierigen naast Dortmund ook in Barcelona (Lumidolls) en Wenen (Kontakthof) terecht voor een sessie.