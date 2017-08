Nu ook echte killer

Heerlijke voetbalnamiddag in Deurne-Noord. Niets dan lachende gezichten op tribune 2. Zelfs bij 1-5 bleven de gezangen voor rood en wit weerklinken. Niemand droop af, niemand haalde het ook maar in zijn hoofd om te fluiten. Uniek in België. De spelers van de Great Old namen het enthousiasme over en knokten terug. Na de treffer van Arslanagic werden links en rechts zelfs de woorden Vitosha en Sofia gefluisterd. Voor coach Laszlo Bölöni was de nederlaag moeizamer te verteren. Antwerp hield in zijn eerste twee duels nog knap de nul, maar kreeg er van Genk ineens vijf om de oren.