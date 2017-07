Nu in terminal 1: liposucties en neuscorrecties

Siegfried Brunnbauwer ligt in zijn ziekenhuisbed door het raam te kijken. Voor dat raam passeren enkele tientallen met koffers zeulende passagiers, die net met een bus van hun vliegtuig zijn gehaald. In de verte is een vliegtuig aan het manoeuvreren. Bagagewagentjes rijden ogenschijnlijk kriskras door elkaar om hun vracht af te leveren. De ramen in zijn kamer mogen niet open. Voor de veiligheid. De man ziet alles wat buiten gebeurt, maar van buiten naar binnen kijken gaat niet.