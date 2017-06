Nota Europese Commissie schuwt taboes niet

Nu Groot-Brittannië de EU-club verlaat en de burger specifieke acties van de Europese Unie verwacht op het vlak van migratie en defensie, staat de unie voor grote uitdagingen. In haar financiële ideeënnota (De toekomst van de EU-financiën in 2025) die ze woensdag presenteert, schuwt de Commissie geen enkel taboe. Snoeien in de landbouwuitgaven, EU-subsidies koppelen aan hervormingen, het opnemen van vluchtelingen of de bescherming van de rechtsstaat, nieuwe Europese belastingen: alles wordt op tafel gelegd. Of de reflectienota de doorstart betekent voor een vernieuwde EU is maar de vraag. De Europese begroting is bij uitstek het toneel van politieke strijd. De inkomsten en uitgaven van de EU leiden tot een constante oorlog tussen de lidstaten, waarbij de kernvraag telkens luidt: willen de lidstaten méér of minder Europa?