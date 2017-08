Noors oliefonds haalt grens van biljoen dollar

Het staatsfonds waarin Noorwegen de olie-opbrengsten belegt, bereikte de magische omvang van 1 biljoen dollar. Dat is 850 miljard euro. Het profiteerde van de beurskoersen. Alleen al in het tweede kwartaal werd een rendement van 2,6 procent gehaald, wat een groei van 242 miljoen euro per dag betekende.In de jaren 90 ging het parlement de olieverdiensten oppotten als pensioenvoorziening en appeltje voor de dorst. Twee derde ervan wordt belegd in aandelen. Het fonds, is tweeënhalf keer zo groot als de Noorse economie. Een beurscrash zou erg pijnlijk zijn. Een deel van de economen pleit voor een meer behoudend beleggingsbeleid.