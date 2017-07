Noord-Korea zet VN voor blok

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam woensdagmiddag in New York in spoedzitting bijeen, maar het was nog onduidelijk of het daarin tot harde afspraken zou komen - los van een veroordeling van de lancering. De Veiligheidsraad heeft het nucleaire raketprogramma van Noord-Korea middels al veel vaker veroordeeld en bestraft, middels een reeks resoluties sinds 2006. De zorgen zijn met name in de Verenigde Staten sterk gegroeid. De veiligheidsadviseurs van de regering-Trump erkenden gisteren dat de Noord-Koreaanse lancering 'een escalatie van de dreiging' is.