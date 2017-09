Noord-Korea: 'Totale vernietiging'

"Niemand heeft meer minachting voor andere landen of het welzijn van zijn eigen bevolking dan het bewind van Noord-Korea", zei Trump. Hij wees op de hongersnood die miljoenen Noord-Koreanen het leven heeft gekost, en de gevangenschap, marteling, executie en onderdrukking van 'ontelbare anderen'. En daar komt de nucleaire bedreiging bovenop. Wat te doen? De afgelopen weken zijn Noord-Korea tot twee keer toe sancties opgelegd. Trump dankte daarvoor de VN-Veiligheidsraad, met name Rusland en China. Maar even eerder noemde hij het een 'schande' dat er landen zijn die handelen met het Noord-Koreaanse regime, en het land 'bewapenen, ondersteunen en financieren'. Dat zijn ook Rusland en (vooral) China. "'Rocket Man' is op een zelfmoordmissie voor hemzelf en zijn regime", zei Trump over Kim Jong-un.