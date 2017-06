Nooit waren er zo veel jobstudenten aan de slag

Het aantal werkende studenten in de zomer neemt al jaren toe, maar dit jaar is de piek net iets scherper geworden. Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stonden in het derde kwartaal - zeg maar: de zomermaanden - van 2015 396.786 jobstudenten geregistreerd. Vorig jaar waren dat er al 424.867, dit jaar komt er nog eens zo'n 5 procent bij, schat Federgon, de koepelorganisatie van hr-dienstverleners. Dat zou betekenen dat het aantal jobstudenten rond 450.000 komt te liggen. "Werken is financieel interessanter geworden, dankzij de nieuwe flexibeler regeling die dit jaar van kracht is geworden", zegt Jeroen Poels van Deltaworx, het enige uitzendkantoor dat zich in studentenjobs specialiseert.