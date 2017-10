Nooit meer verdwalen in Hasselt

OWSH, ofte Onafhankelijke Wakkere Stadsgids Hasselt, is een nieuwe Hasseltse website. Eentje die je van de platgelopen toeristische paden afhoudt en je de échte ziel van de stad toont. De site tipt je events en wijst je de weg naar favoriete adresjes van locals. "OWSH toont wat Hasselt uniek maakt", aldus bezielster Karolien Paulissen. De site biedt leuks voor wie kids heeft, van streetart houdt, wil shoppen of de natuur in wil duiken. Maar ook kunst- of architectuurfans vinden hier hun goesting. Op vraag is er ook een picknickmand. Voor de jeneverfeesten, op 14 en 15 oktober, is er een speciale rondleiding voorzien. owsh.be

Collab-marathon

De Antwerpse modewinkel Monar bestaat 50 jaar en viert dat met evenveel collabs met hun lievelingsmerken.