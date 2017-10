Noodtoestand Turkije opnieuw verlengd

De Turkse regering heeft de noodtoestand in het land opnieuw verlengd, nadat die was ingesteld na de mislukte coup in juli 2015. Het is de vijfde keer dat de Turkse noodtoestand wordt verlengd. Die laat de overheid toe om strijd tegen het 'terrorisme' te voeren, en om de 'democratie, de rechtsstaat, de rechten en vrijheden van onze burgers' te verdedigen. De goedkeuring door de ministerraad was maar een formaliteit. Eerder hadden president Recep Tayyip Erdogan en de nationale veiligheidsraad de verlenging immers aanbevolen.