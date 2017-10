Nog slachtoffers getuigen over politiediensten die tips niet opvolgden

Slachtoffers van de Bende van Nijvel getuigen dat ze de speurders concrete aanwijzingen gaven over de identiteit van de doders, maar dat die nooit opgevolgd werden.

"In een gang van de rijkswachtkazerne in Aalst kwam ik in 1985 een persoon tegen met hetzelfde uiterlijk als een van de moordenaars die voor mij heeft gestaan." Dat vertelde Bozidar Junior Djuroski aan TV Oost Nieuws. Hij is een van de slachtoffers van de Bende-overval op de Delhaize van Eigenbrakel op 27 september 1985. Bij die overval kwamen vijf mensen om het leven. Bozidar Junior Djuroski raakte zwaargewond, zijn vader Bozidar Senior Djuroski werd doodgeschoten. Hij beweert een van de bendeleden nadien herkend te hebben in het rijkswachtbureau van Aalst, waar hij als getuige een verklaring moest afleggen.