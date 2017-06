Nog meer gegraai

Ook de Brusselse ziekenhuizen blijken een lucratieve bron van inkomsten te vormen voor de lokale politici. Sommige van hen verdienen er zelfs twee keer aan. Verschillende leden van het Brusselse OCMW hebben een zitje in de raden van bestuur van de plaatselijke ziekenhuizen. Maar uit een rondvraag blijkt dat de vergoedingen die ze daarvoor krijgen, wel heel ver uit elkaar liggen. Christophe Pourtois (MR) bijvoorbeeld steekt als voorzitter van de raad van bestuur van het Brugmann-ziekenhuis 32.365,56 euro per jaar op zak. Alain Nimegeers (MR) krijgt in datzelfde ziekenhuis 24.274,32 euro. Andere OCMW-leden zijn minder goed af en moeten het doen met een vergoeding van 800 euro per jaar. Opvallend is ook dat sommige raadsleden meer dan één bijverdienste in het ziekenhuiswezen hebben.