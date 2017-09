Nog geen oplossing voor 50-plussers

"De communicatie is een kakofonie geweest en dat is niet voor herhaling vatbaar. Mensen zijn ongerust over hun pensioen." Bij het binnengaan van de vergadering van topministers 's ochtends zette vicepremier Kris Peeters (CD&V) extra druk op de ketel. Wat hem betreft moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor de werkloze 50-plussers en hun pensioen. Vorige week was grote onduidelijkheid ontstaan: zal iemand die na zijn 50ste werkloos wordt, dat ook voelen aan zijn pensioen? Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) stelde aanvankelijk van wel, maar dezelfde maatregel werd in het politieke praatprogramma De zevende dag staalhard ontkend door Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.