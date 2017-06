Nog altijd geen Nederlandse regering

De Nederlandse regeringsgesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn opnieuw mislukt. Dat maakte informateur Herman Tjeenk Willink gisterenavond bekend, nadat hij urenlang had samengezeten met de onderhandelaars van de vier partijen. Omstreeks half negen verlieten ze zonder resultaat het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte. De koning en het parlement worden ingelicht. De vier partijen onderhandelden eerder al over een coalitie onder leiding van informateur Edith Schippers. Dat liep vorige maand mis, omdat ze het niet eens geraakten over het migratiebeleid. "Deze meerderheidscombinatie is niet mogelijk", zei Tjeen Willink. Volgens de informateur liep het opnieuw mis op de aanpak van het vluchtelingenprobleem. GroenLinks voelde er niets voor om voor vluchtelingen uit Noord-Afrika een akkoord af te sluiten met Turkije om te vermijden dat ze naar Nederland komen.